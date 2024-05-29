У Києві судитимуть сімох організаторів нелегальних гральних закладів у Дарницькому районі

Київською міською прокуратурою до Дарницького районного суду міста Києва направлено обвинувальний акт стосовно семи учасників організованої групи за обвинуваченням в організації та проведенні азартних ігор без ліцензії та організації роботи закладу, що надавав можливість грати в азартні ігри через мережу Інтернет (ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 203-2 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що учасники вказаної організованої групи упродовж 2023 року незаконно організовували роботу чотирьох гральних закладів у Дарницькому районі Києва. Облаштували казино у нежитлових приміщеннях, куди клієнтів пускали лише за попереднім записом.

Під час обшуків детективи БЕБ вилучили спеціальне гральне обладнання, комп’ютерну техніку, чорнову документацію та гроші, отримані від незаконної діяльності.

Документування злочинної діяльності здійснювалося співробітниками ТУ БЕБ у місті Києві за оперативного супроводження УСР в місті Києві ДСР НП України.

Обвинуваченим у кримінальному провадженні загрожує покарання у вигляді штрафу від 40 тис. до 50 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком на три роки.

Пресслужба Київської міської прокуратури