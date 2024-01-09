Шахрайство, розбій, крадіжки і підроблення документів — двоє харків’ян отримали вирок

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Слобідської окружної прокуратури м. Харкова суд визнав винними двох чоловіків у низці злочинів та призначив їм покарання у виді 7 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Прокурори довели, що двоє харків’ян, які раніше неодноразово притягались до кримінальної відповідальності, продовжили порушувати закон. Переважну частину злочинів чоловіки вчиняли окремо, проте одного разу «об’єднали зусилля» і скоїли розбійний напад на співробітників харківського кафе.

Так, на початку лютого 2019 року 32-річний та 44-річний зловмисники «відпочивали» в закладі, вживаючи алкогольні напої. Після значної кількості випитого чоловікам спало на думку «окупити» посиденьки і ще й підзаробити зверху. При собі зловмисники мали ніж і молоток — діставши ці інструменти з сумок, чоловіки увірвались на кухню кафе. Погрожуючи, вони стали вимагати від співробітників, які там працювали, віддати гроші. Заволодівши таким чином чужим майном, зловмисники втекли з місця злочину.

Крім того, обидва чоловіки промишляли шахрайством. Упродовж 2018-2019 років вони звертались до своїх знайомих з проханням позичити телефон під різними приводами. Отримавши гаджет, втікали з місця події, а в подальшому перепродавали телефони.

32-річний зловмисник також вчиняв розбійні напади на перехожих і крадіжки. Переважно його здобиччю ставали телефони, ювелірні вироби і готівка.

Ще одна злочинна схема, за якою діяв чоловік, полягала у використанні підроблених паспортів. Вклеївши в оригінали чужих документів свою фотокартку, він брав у пунктах велопрокату велосипеди, оформлюючи їх на підроблені паспорти. Після отримання транспорту вже назад його не повертав.

Маючи одразу декілька фейкових документів, чоловік отримав змогу «прокрутити» цю схему багато разів. Коли ж зловмисника було викрито, він пояснив, що всі чужі паспорти просто «знайшов».

Під час судового розгляду порушники закону визнали вину у повному обсязі. Їх обох визнано винними у шахрайстві і розбої (ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 187 КК України), а 32-річного зловмисника — ще у крадіжці та використанні підроблених документів (ч. 3 ст. 185, ч. ч. 1, 3, 4 ст. 358 КК України).

Обвинувальний вирок виніс Комінтернівський районний суд м. Харкова. Наразі триває строк на апеляційне оскарження.

Харківська обласна прокуратура