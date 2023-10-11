Прокуратура вимагатиме довічного позбавлення волі для жорстокого вбивці

За підтримання публічного обвинувачення Шевченківською окружною прокуратурою міста Києва оголошено обвинувальний вирок чоловіку за фактом умисного вбивства, вчиненого повторно (п.13 ч. 2 ст. 115 КК України).

Обвинувачений – мешканець Києва, раніше засуджений за вбивство. У 2017 році він звільнився з місць позбавлення волі за так званим «законом Савченко».

Влітку 2018 року під час спільного розпивання алкоголю разом зі своїм 38-річним знайомим, обвинувачений завдав останньому декілька ударів ножем, один з яких виявився смертельним.

Про вчинення злочину чоловік повідомив по телефону своєму дідусеві, який і викликав правоохоронців на місце події.

Під час досудового розслідування суд змінив обвинуваченому запобіжний захід з тримання під вартою на домашній арешт. Зловмисник цим скористався, щоб помститися дідусеві «за те, що той його здав». Навідавшись до родича, зловмисник завдав пенсіонеру тяжких тілесних ушкоджень, від яких останній помер. У 2020 році Голосіївський районний суд засудив обвинуваченого за цей злочин до 8 років позбавлення волі.

У ході судового розгляду справи про вбивство 38-річного знайомого обвинувачений свою провину не визнав та у вчиненому не розкаявся. У зв’язку з цим, сторона обвинувачення просила суд призначити чоловіку максимальне покарання у вигляді довічного позбавлення волі.

Вироком Шевченківського районного суду м. Києва обвинуваченого визнано винним в умисному вбивстві та засуджено до 13 років позбавлення волі. За сукупністю злочинів шляхом часткового складання покарань за цим та попереднім вироком суд призначив йому остаточне покарання у вигляді 15 років позбавлення волі.

Наразі чоловік перебуває у слідчому ізоляторі.

Публічним обвинувачем готується апеляційна скарга на рішення суду першої інстанції через м’якість призначеного покарання.

Пресслужба Київської міської прокуратури