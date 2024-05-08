Стормі Деніелс дала свідчення у справі проти Трампа щодо грошей «за мовчання» про інтим

Адвокати Трампа поставили під сумнів її надійність як свідка, вказуючи на непослідовні заяви.

Протягом кількох годин 45-річна Деніелс розповідала подробиці про своє знайомство з Трампом, а також про угоду про гроші “за мовчання”, яку уклала напередодні виборів у США 2016 року.

Деніелс описала зустріч з Трампом у 2006 році, яка відбулася, коли він був одружений зі своєю нинішньою дружиною Меланією. Деніелс розповіла, що познайомилася з Трампом під час турніру з гольфу на курорті на озері Тахо та прийняла запрошення повечеряти. Прокурор попросив Деніелс коротко описати сексуальний контакт із Трампом, однак та почала вдаватися у деталі, проти чого виступили адвокати колишнього президента. Суддя зазначив, що деякі речі краще було б залишити невисловленими.

Адвокати Трампа поставили під сумнів надійність Деніелс як свідка, вказуючи на непослідовні заяви про колишнього президента, які вона робила протягом багатьох років.

Трамп, ймовірний кандидат у президенти від республіканців на виборах цього року, не визнав себе винним у фальсифікації ділової документації, щоб приховати виплату Деніелс $130 000, і заперечує, що мав з нею сексуальний контакт.

Адвокати колишнього президента припускають, що Деніелс намагалася потрапити в популярне реаліті-шоу “Учень”, яке вів Трамп на час їхнього знайомства.

Справа про “гроші за мовчання” вважається менш значущою, ніж інші кримінальні справи проти Трампа, але це єдина справа, розгляд якої почався до виборів у листопаді.

Трампа, зокрема, звинувачують у спробі скасувати свою поразку на президентських виборах 2020 року і в неналежному поводженні з секретними документами після того, як він залишив посаду. Розгляд справи про секретні документи вже відклали на невизначений термін, що значно зменшує шанси Трампа постати перед судом присяжних у двох федеральних справах до виборів.

Йому також загрожують багатомільйонні штрафи у двох цивільних справах. Сам експрезидент не визнає себе винним та наголошує на політичних переслідуваннях.

Адвокати Трампа активно намагалися відкласти розгляд справ, адже якщо він знову стане президентом, то зможе зняти федеральні звинувачення у справі щодо секретних документів та у підриві виборів 2020 року. Однак зі звинуваченнями на рівні штату буде складніше. // Дзеркало тижня