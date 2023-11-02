Суддя апеляційного господарського суду на Київщині виправдовував російську агресію та закликав знайомих до колаборантства

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ДБР завершило розслідування стосовно судді одного з апеляційних господарських судів, який виправдовував російську агресію та закликав своїх знайомих на тимчасово окупованих територіях до колабораційної діяльності.

Обвинувальний акт направлено до суду.

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Уродженця Криму після тимчасової окупації півострова перевели до одного з судів київського регіону, але суддя не змінив антиукраїнських поглядів. Він схвалював збройну агресію російської федерації проти України та визнавав правомірною тимчасову окупацію частини території нашої держави.

Працівники ДБР у взаємодії з СБУ встановили, що після початку повномасштабної військової агресії у лютому 2022 року суддя неодноразово висловлювався на підтримку окупаційних дій агресора.Він бажав, щоб такої території ставало більше та висловлював жаль, що росіяни відійшли від селища під Києвом, де він мешкає в останні роки.

Чоловік телефонував своїм знайомим, які опинились в окупації та закликав їх активно працювати на загарбників. Зокрема, неодноразово радив одному з них, який залишився на окупованій частині Запоріжжя, йти працювати в окупаційну «міліцію», щоб не допустити повернення цих територій під контроль України.

Суддю обвинувачують у запереченні збройної агресії росії, визнанні правомірною окупації частини території України та підбурюванні до добровільного зайняття посад у незаконних правоохоронних органах, створених на тимчасово окупованій території (ч. 3 ст. 436-2, ч. 4 ст. 27, ч. 7 ст. 111-1 КК України).

Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років.

За клопотанням ДБР суд обрав йому запобіжний захід – заставу у розмірі 3 млн грн. Також накладено арешт на майно фігуранта – три земельні ділянки, будинок під Києвом та автомобіль.

Процесуальне керівництво здійснює Офіс Генерального прокурора.

ДБР

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