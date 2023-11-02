Суддя апеляційного господарського суду на Київщині виправдовував російську агресію та закликав знайомих до колаборантства

ДБР завершило розслідування стосовно судді одного з апеляційних господарських судів, який виправдовував російську агресію та закликав своїх знайомих на тимчасово окупованих територіях до колабораційної діяльності.

Обвинувальний акт направлено до суду.

Уродженця Криму після тимчасової окупації півострова перевели до одного з судів київського регіону, але суддя не змінив антиукраїнських поглядів. Він схвалював збройну агресію російської федерації проти України та визнавав правомірною тимчасову окупацію частини території нашої держави.

Працівники ДБР у взаємодії з СБУ встановили, що після початку повномасштабної військової агресії у лютому 2022 року суддя неодноразово висловлювався на підтримку окупаційних дій агресора.Він бажав, щоб такої території ставало більше та висловлював жаль, що росіяни відійшли від селища під Києвом, де він мешкає в останні роки.

Чоловік телефонував своїм знайомим, які опинились в окупації та закликав їх активно працювати на загарбників. Зокрема, неодноразово радив одному з них, який залишився на окупованій частині Запоріжжя, йти працювати в окупаційну «міліцію», щоб не допустити повернення цих територій під контроль України.

Суддю обвинувачують у запереченні збройної агресії росії, визнанні правомірною окупації частини території України та підбурюванні до добровільного зайняття посад у незаконних правоохоронних органах, створених на тимчасово окупованій території (ч. 3 ст. 436-2, ч. 4 ст. 27, ч. 7 ст. 111-1 КК України).

Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років.

За клопотанням ДБР суд обрав йому запобіжний захід – заставу у розмірі 3 млн грн. Також накладено арешт на майно фігуранта – три земельні ділянки, будинок під Києвом та автомобіль.

Процесуальне керівництво здійснює Офіс Генерального прокурора.

ДБР