На Чернігівщині затримали підозрюваного у вбивстві жінки

Співробітники Управління карного розшуку ГУНП в Чернігівській області та бобровицькі поліцейські встановили особу, що причетна до вбивства. Чоловікові оголошено про підозру.

По обіді 5 січня до поліції надійшло повідомлення, що в одному з будинків Бобровиці виявили тіло літньої жінки з явними ознаками насильницької смерті — пораненнями та гематомами.

На місце події одразу виїхала слідчо-оперативна група, оперативники главку поліції Чернігівщини та працівники ніжинської та бобровицької прокуратури.

В ході першочергових заходів оперативники встановили, що до вбивства 72-річної бобровиччанки причетний її 42-річний пасинок.

З місця скоєння злочину вилучено низку речових доказів та знаряддя вбивства.

Зловмисник зізнався у скоєнні злочину, причиною якого став раптово виниклий конфлікт.

Поліція затримала підозрюваного в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Чоловіка помістили до ізолятора тимчасового тримання.

Слідчі відкрили провадження за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України – вбивство, що карається позбавленням волі на строк від семи до п’ятнадцяти років.

Триває досудове розслідування.

Сектор комунікації поліції Чернігівської області