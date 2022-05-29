На Чернігівщині затримали причетних до вбивства мешканця Прилуцького району

Співробітники кримінальної поліції Прилуччини затримали чотирьох підозрюваних у вбивстві 57-річного жителя одного з сіл Ічнянської громади. Молодики жорстоко побили чоловіка, кинули в нього гранату, після чого обікрали оселю сусідів потерпілого.

17 травня до поліції надійшло повідомлення про крадіжку майна з будинку в Ічнянській громаді. Порядок у будинку був порушений. За словами господаря, з оселі зникла техніка – ноутбук, пристрій для автоматичної фото- і відеофіксації, квадрокоптер та супутниковий тюнер.

Під час огляду приміщення особливу увагу поліцейських привернули пошкодження від вибуху і сліди крові.

В ході оперативно-розшукових заходів поліцейські з’ясували, що наприкінці лютого мешканець сусіднього будинку загинув за нез’ясованих обставин. Тіло покійного з вибуховими травмами тоді виявили сусіди. Вони подумали, що чоловік помер від рук російських військових.

Щоб притягнути до відповідальності злочинців, поліцейські реалізували комплекс слідчо-оперативних та аналітичних заходів.

Поліція встановила, що 26 лютого кілька місцевих молодиків вирішили скористатися нестабільною обстановкою та зайнятися мародерством. На прикметі у них був залишений господарями будинок в сусідньому селі. Однак на заваді мародерам став чоловік, який саме вийшов на вулицю.

Зловмисники вибили двері пустуючої хати і затягнули туди потерпілого. Чоловіка жорстоко побили та кинули в нього гранату. Помітивши, що після вибуху він подає ознаки життя, жертву добили вилами.

Після цього зловмисники обчистили будинок і винесли з нього цінну техніку. Зокрема, пристрій для автоматичної фото- і відеофіксації, який зафільмував останні хвилини життя потерпілого.

27 травня поліцейські провели санкціоновані обшуки в оселях підозрюваних. У них виявили та вилучили боєприпаси та частину викраденого майна.

Чотирьох жителів Прилуцького району поліція затримала у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі під процесуальним керівництвом Прилуцької окружної прокуратури готують зловмисникам повідомлення про підозру за частиною 3 статті 185 Кримінального кодексу України (крадіжка, поєднана з проникненням у житло), за статтею 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) та статтею 115 Кримінального кодексу України (вбивство).

Досудове розслідування триває.

Сектор комунікації поліції Чернігівської області