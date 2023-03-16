На Чернігівщині двоє браконьєрів відповідатимуть за незаконний вилов 250 кг риби

Співробітники сектору водної поліції Чернігівського районного управління поліції разом із прикордонниками та рибоохоронним патрулем виявили двох громадян, які поблизу села Сорокошичі ловили рибу забороненим знаряддям — зяберною сіткою.

Правопорушники встигли наловити риби загальною вагою близько 250 кілограмів. Незаконний улов складався з карасів, краснопірки, судаків, лящів, сазанів та щук.

Також у правопорушників поліцейські вилучили металевий човен з двигуном, два мотоцикли та зяберну сітку.

Поліція відкрила кримінальне провадження за частиною 1 статті 249 Кримінального кодексу України — незаконне зайняття рибним добувним промислом. Таке правопорушення карається обмеженням або позбавленням волі на строк до трьох років.

ГУ Національної поліції в Чернігівській області