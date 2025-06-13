На Чернігівщині викрито ще одного прихильника рашистів, який виправдовував російську агресію та закликав до зміни меж України

Служба безпеки задокументувала злочинну діяльність чергового проросійського агітатора, який поширював ворожу пропаганду на сторінках своїх соцмереж.

Фігурантом виявився 53-річний мешканець Чернігівщини, який просував кремлівські наративи в соцмережах та позиціонував себе як «миротворець».

Проте, насправді чоловік виправдовував збройну агресію рф проти України, називав повномасштабне вторгнення «внутрішнім конфліктом», заперечував тимчасову окупацію частини території України та публічно схвалював дії армії рф.

Для поширення деструктивного контенту він використовував свої Фейсбук та «Одноклассники».

Також чоловік мав зв’язки з прихильниками «руського міра» і регулярно поширював наративи із заборонених російських джерел, які куруються спецслужбами рф.

Під час обшуку за місцем проживання вилучено комп’ютерну техніку, мобільні пристрої та докази листування з представниками проросійських структур.

Слідчі СБУ повідомили фігуранту про підозру відповідно до вчинених злочинів за двома статтями Кримінального кодексу України:

– чч. 1, 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);

– чч. 2, 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

Зловмиснику загрожує до 8 років тюрми з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ у Чернігівській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Управління СБУ в Чернігівській області