На Чернігівщині засуджено організатора та членів озброєної банди розбійників

Суд призначив обвинуваченим терміни ув’язнення від 6 до 9 років з конфіскацією майна за вчинені ними розбійний напад, бандитизм, незаконне поводження зі зброєю, викрадення людини та заволодіння транспортним засобом. Лідеру банди призначено також покарання за поширення злочинного впливу та втягнення неповнолітньої особи у злочинну діяльність.

Злочин, вчинений бандою, стався 13 січня 2022 року на території Ніжинського району. Розбійники напали на двох місцевих мешканців: фермера та його знайому. Чоловіки в масках вистрілили з травматичного пістолета чоловікові в ногу, а також пошкодили колеса автівки. У потерпілого відібрали понад 40 тисяч гривень, а у його знайомої – ювелірні прикраси. Після цього зловмисники зв’язали чоловіка і кинули його в багажник.

Автомобілем потерпілого розбійники намагалися дістатися Ніжина, та не змогли через пошкодження коліс, тож кинули транспортний засіб на дорозі.

В ході проведення оперативно-розшукових заходів поліцейські карного розшуку і кримінальної поліції області, Ніжинського районного відділу поліції та співробітники Чернігівського слідчого ізолятора встановили всіх причетних до злочину.

Слідчі за силової підтримки спецпідрозділу КОРД та процесуального керівництва Чернігівської обласної прокуратури провели низку санкціонованих обшуків в оселях зловмисників. Підозрюваних було затримано.

Організатор злочину – 25-річний уродженець Ніжина – нині відбуває покарання за скоєння майнового злочину. Поліція встановила, що засуджений наочно знав ніжинського фермера. Знайшовши спільників «на волі», одним з яких виявився його неповнолітній родич, лідер угруповання організував розбійний напад на земляка.

За результатами розслідування обставин злочинної діяльності банди слідчі поліції підготували обвинувальні акти щодо всіх фігурантів за фактами:

бандитизму (стаття 257 Кримінального кодексу України);

незаконного заволодіння транспортним засобом, вчиненого організованою групою (ч. 3 ст. 289 ККУ);

викрадення людини, вчиненого організованою групою (ч. 3 статті 146 ККУ);

розбою, вчиненого організованою групою (ч. 4 ст.187 ККУ), які вчинені.

Лідер банди також додатково обвинувачувався у поширенні злочинного впливу (ч. 1 ст. 255-1 Кримінального кодексу України) та у втягненні неповнолітніх у протиправну діяльність (ч. 1 ст. 304 ККУ).

Розглянувши матеріали кримінального провадження, суд призначив лідеру угруповання покарання у вигляді позбавлення волі строком на 9 років. Його спільників засуджено до 8 з половиною та 6 років ув’язнення. Майно усіх трьох, окрім житла, за вироком суду буде конфісковано.

Відділ комунікації поліції Чернігівської області