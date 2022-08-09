На Чернігівщині затримали групу вимагачів (відео)

Оперативники карного розшуку поліції Чернігівської області за силової підтримки спецпідрозділу КОРД затримали групу зловмисників, які під приводом застосування насильства вимагали у мешканця Бахмача гроші.

До поліції звернувся із заявою 21-річний мешканець Бахмача. Він пояснив, що невідомі чоловіки вимагають у нього гроші під приводом погашення неіснуючого боргу. Заявник зазначив, що вимагачі погрожували йому застосуванням фізичного насильства.

Поліцейські негайно спланували операцію затримання вимагачів. Вона була реалізована оперативниками карного розшуку поліції Чернігівщини за силової підтримки бійців спецпідрозділу КОРД.

Зловмисники, не підозрюючи, що потерпілий звернувся до поліції, прибули на зустріч із ним для отримання частини грошей. Під час передачі коштів поліцейські затримали фігурантів. Ними виявились відомі в кримінальних колах мешканці Сумської області.

В ході огляду автомобіля зловмисників поліцейські також виявили предмети, схожі на кастет та ручну гранату Ф1. Ці речові докази направлено на експертне дослідження.

Головного фігуранта поліцейські затримали в порядку статті 208 КПК України.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 189 Кримінального кодексу України (визначає відповідальність за вимагання вчинене організованою групою в умовах воєнного або надзвичайного стану). Вона передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з конфіскацією майна.

Триває досудове розслідування.

Сектор комунікації поліції Чернігівської області