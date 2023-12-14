На Чернігівщині затримали водія, який умисно скоїв наїзд на поліцейського

Під час документування поліцією порушення правил дорожнього руху 56-річний водій авто умисно наїхав на поліцейського. Слідчі повідомили фігуранту про підозру – за скоєне йому загрожує до п’яти років позбавлення волі.

13 грудня близько 9-ї години ранку співробітники сектору реагування патрульної поліції Чернігівського райуправління поліції під час патрулювання території селища Козелець виявили автомобіль «Chevrolet Aveo», який був припаркований під заборонним знаком.

Правоохоронці наблизились до автівки, представилися, повідомили водію про його порушення та попросили надати документи для перевірки. 56-річний керманич відмовився виконати законні вимоги поліцейських, поводився зухвало і агресивно. Після чого умисно скоїв наїзд на одного з поліцейських.

Напарник правоохоронця миттєво припинив протиправні дії прушника та на місце події поліцейські викликали слідчо-оперативну групу поліції. Правоохоронця з тілесними ушкодженнями було доставлено до лікарні. Поліція затримала зловмисника у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За цим фактом слідчий під процесуальним керівництвом прокуратури, розпочав кримінальне провадження за ч. 2 ст. 345 (умисне заподіяння працівникові правоохоронного органу побоїв, легких або середньої тяжкості тілесних ушкоджень у зв’язку з виконанням цим працівником службових обов’язків) Кримінального кодексу України.

Правопорушнику загрожує до п’яти років позбавлення волі. Його автомобіль вилучено та поміщено на арештмайданчик.

Сектор комунікації поліції Чернігівської області