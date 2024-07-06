На Чернігівщині знайдені повішеними на мосту дві собаки

Вчора під час моніторингу соцмереж поліцейські виявили інформацію про те, що на мосту у Ніжинському районі знайдені повішеними дві собаки. Наразі на місці працює слідчо-оперативна група.

Співробітники відділення поліції №3 (м. Борзна) Ніжинського райвідділу поліції проводять низку слідчих дій з метою встановлення осіб, причетних до жорстокого поводження з тваринами. Правоохоронці встановлюють обставини події, опитують місцевих мешканців та можливих свідків притиправних дій.

Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 299 Кримінального кодексу України (жорстоке поводження з тваринами). Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.

Поліція звертається до громадян: якщо ви володієте будь-якою інформацією про обставини події – негайно телефонуйте на спецлінію “102”.

Відділ комунікації поліції Чернігівської області