На Чуднівщині гостя після застілля обікрала хазяїна оселі

Не дорахувався 19 тисяч гривень зі свого гаманця 35-річний житель одного з сіл Вільшанської громади. Тоді чоловік пригадав, що кілька днів тому він запрошував до будинку гостей.

Поліцейські відділу поліції № 5 (Чуднів) Житомирського райуправління опитали заявника та місцевих жителів та зібрали інші свідчення. У результаті встановили причетність до крадіжки 44-річної сусідки чоловіка.

Вона визнала, що вже витратила на власні потреби частину чужих коштів. Слідчі вилучили у жінки решту грошей.

Поліцейські розпочали досудове розслідування за ст. 185 КК (Крадіжка) України. За таємне викрадення чужого майна, вчинене в умовах воєнного стану, законодавством передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.

Відділ комунікації поліції Житомирської області