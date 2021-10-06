На Днепропетровщине командир роты торговал статусом «участника боевых действий»
На Днепропетровщине командира роты, который за 40 тысяч гривен обеспечивал статус участника боевых действий, будут судить.
Об этом сообщает «Днепр Оперативный» со ссылкой на пресс-службу Государственного бюро расследований.
Следователи ГБР закончили расследование и направили в суд обвинительный акт касательно командира роты одной из военных частей Днепропетровской области, который торговал статусом участника боевых действий.
Установлено, что мужчина предлагал такие услуги военнослужащим, которые не брали участия в боевых действиях на Востоке Украины. За деньги он обещал договориться с руководством части для оформления соответствующих документов.
Факт такой «услуги» солдату был задокументирован. Командир скрыл от руководства, что подчиненный не поехал в зону ООС, а уехал домой. За это солдат заплатил 40 тысяч гривен.
Теперь командиру грозит до 7-ми лет тюрьмы.Tweet