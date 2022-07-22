За хабарі лікар робила документи для виїзду призовників за кордон

Їй може загрожувати до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Оперативники управління стратегічних розслідувань у Хмельницькій області та слідчі обласної поліції викрили злочинну «схему», яку налагодила лікарка медичного центру. Відповідно до «схеми» чоловіки, які підлягають мобілізації, за суму від 500 до 1000 доларів США могли отримати фіктивні документи для безперешкодного виїзду за кордон, як таких, що виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років.

Вчора, 21 липня, оперативники УСР та слідчі затримали лікарку після отримання 400 доларів США – частини від обумовленої суми. Раніше поліцейські задокументували факт неправомірного одержання аналогічної суми. Загальна сума отриманої неправомірної вигоди становить 800 доларів США. Також було проведено обшуки за місцями проживання та роботи медпрацівника.

Наразі лікарка затримана у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання про повідомлення підозри.

Кримінальне провадження розслідується за ч. 3 ст. 369-2 (зловживання впливом) Кримінального кодексу України під процесуальним керівництвом Хмельницької обласної прокуратури. Заходи з викриття проводилися спільно з УСБУ.

Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України