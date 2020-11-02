Через ревнощі у Здолбунові чоловік вдарив ножем в живіт дружину

Неподалік відділку поліції у Здолбунові по вулиці Пушкіна стався прикрий інцидент. Чоловік ножем поранив власну дружину, після того він сам прийшов до правоохоронців та зізнався про це.

Сталося це 1 листопада, близько одинадцятої вечора, коли між подружжям виник конфлікт підставою якому були ревнощі під час якого 24-річний здолбунівчанин наніс удар ножем своїй 27-річній дружині прямо у живіт.

Жінку одразу госпіталізували до лікарні. Медики у неї діагностували поранення черевної стінки. Однак після проведеної операції її життю вже нічого не загрожує», — додають у пресслужбі поліції області.

Тому за цим фактом у поліції розпочали досудове розслідування за ч. 1 ст. 121 ККУ. Чоловіка одразу затримали. Наразі вирішують питання про повідомлення йому про підозру та помістили до СІЗО. Ніж, як доказ теж вилучили.

Як відомо, чоловік під час даного інциденту перебував напідпитку. Раніше у поле зору правоохоронців ніколи не потрапляв.

Санкція інкримінованої йому статті передбачає від 5 до 8 років позбавлення волі. // 0362.ua