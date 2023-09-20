Правоохоронці Києва затримали чоловіка, який вдарив ножем свого сина

Перебуваючи напідпитку, зловмисник наніс ножове поранення родичу в груди. Слідчі повідомили фігуранту про підозру у нанесенні тяжких тілесних ушкоджень. За скоєне зловмиснику загрожує до восьми років позбавлення волі.

До чергової частини Деснянського управління поліції надійшло повідомлення про те, що у квартирі на вулиці Червоної Калини 38-річний чоловік отримав ножове поранення у груди. На місце події негайно прибули лікарі швидкої допомоги, патрульні поліцейські та слідчо-оперативна група територіального управління поліції для документування злочину.

У ході першочергових слідчих дій правоохоронці з’ясували, що в квартирі потерпілий проживав разом з батьком та між ними були сварки. Під час чергового конфлікту чоловік, 1954 року народження, в стані алкогольного сп’яніння взяв ніж та вдарив сина у груди. Лікарі госпіталізували киянина з проникаючим пораненням до медичного закладу. Поліцейські затримали правопорушника на місці події та вилучили ймовірне знаряддя вчинення злочину – ніж.

Слідчим відділом Деснянського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України – умисне тяжке тілесне ушкодження. Під процесуальним керівництвом Деснянської окружної прокуратури міста Києва слідчі повідомили фігуранту про підозру. Судом вирішується питання про обрання затриманому запобіжного заходу. Санкція статті передбачає від п’яти до восьми років тюремного ув’язнення.

Відділ комунікації поліції Києва