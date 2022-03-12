На Днепропетровщине мародеры ограбили буфет больницы

Ночью, 11 марта, в Царичанке Днепропетровской области во время сигнала тревоги (сирены), неизвестные пробрались в буфет больницы. Мало того, что они вынесли продукты, они знатно повеселились. Выбели дверь, попортили продукты питания.

Об этом сообщает «Днепр Оперативный», ссылаясь на собственные источники.

Воспользовавшись гулом сирен, воры проникли в помещение через окно регистратуры и выбили дверь в буфет и устроили себе «пир на весь мир». Нарезали колбасок, мандаринок, чтобы запивать боярышник.

Мало того, что они испортили имущество, они испоганили продукты питания. Их просто сгребли в одну кучу и растоптали.

Разгромив помещение, мародеры решили его поджечь напоследок и сбежать с пакетом продуктов.

Поэтому в Царичанке открыли «сезон охоты на мародеров». Кто владеет какой-либо информацией просят обращаться в полицию.