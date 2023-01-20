Поліцейські Києва затримали шахраїв, які облаштували фіктивний пункт обміну валют

Нічого не підозрюючи, киянин передав касиру 52 000 доларів США для обміну, однак отримавши гроші «працівник» втік через запасний вихід. Оперативники розшукали зловмисника та його спільника, а суд помістив їх під варту.

До поліції Києва надійшло повідомлення від місцевого мешканця про те, що в одному із обмінних пунктів валют у Дарницькому районі касир взяв у нього гроші та втік. Для документування злочину на місце оперативний черговий скерував слідчо-оперативну групу та співробітників управління карного розшуку.

«Використовуючи підроблений паспорт, порушники орендували нежитлове приміщення, яке облаштували необхідною технікою під фіктивний пункт обміну валют. Далі вони розмістили в Інтернеті оголошення про можливість обміну великої суми іноземної валюти за зниженим курсом, після чого стали чекати «клієнта». На вигідну пропозицію відгукнувся місцевий мешканець, котрий прийшов обміняти 52 000 доларів США. Як тільки чоловік віддав так званому касиру гроші, той втік разом зі спільником, який чекав його на вулиці», – розповів начальник відділу боротьби з майновими злочинами в державному секторі та шахрайством управління карного розшуку поліції Києва Олег Нетченко.

Одного з фігурантів правоохоронці розшукали та затримали у місті Запоріжжя, іншого – в Одесі. Наразі вони перевіряються на причетність до скоєння інших аналогічних злочинів на території столиці.

Слідчі за процесуального погодження Київської міської прокуратури повідомили їм про підозру у вчинені злочину передбаченого ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України – шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою.

«Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до дванадцяти років з конфіскацією майна. Судом уродженцям Запорізької області, 1996 та 1993 років народження, обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Досудове розслідування триває», – додав Олег Нетченко.

Відділ комунікації поліції Києва