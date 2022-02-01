На Днепропетровщине мужчина пытался убить 54-летнюю женщину

В понедельник, 31 января, в полицию сообщили о том, что в селе Шолохово Никопольского района пытались убить 54-летнюю женщину. Ей нанесли множество ножевых ранений и другие тяжкие телесные повреждения.

Полицейские Покрова задержали 36-летнего подозреваемого. Об этом Информатор сообщает со ссылкой на пресс-службу ГУНП в Днепропетровской области.

Как установили сотрудники полиции, муж женщины выпивал у соседа, она присоединилась к «застолью». Между хозяином дома и женщиной случился конфликт, в результате которого пьяный мужчина нанес пострадавшей ножом множественные колото-резанные ранения, а также бил ее обухом топора и табуреткой. Травмы получил и муж женщины.

Остановили мужчину местные жители, которые зашли в дом и вызвали полицию и скорую. Он же попытался сбежать с места преступления, но его задержали полицейские. Ему сообщили о подозрении в совершении покушения на умышленное убийство женщины и нанесении легких телесных повреждений ее мужу: ч. 3 ст. 15, ч. 1 ст. 115 и ч. 1 ст. 125 УК Украины.

Решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения. Следствие продолжается. Также известно, что на момент совершения преступления мужчина находился под домашним арестом за совершение убийства.