На Днепропетровщине мужчина расстрелял троих приятелей

В Новомосковском районе Днепропетровской области 24-летний парень устроил стрельбу по трем своим знакомым. В результате происшествия мужчины получили ранения, с которыми их доставили в больницу.

Об этом сообщает «Днепр Оперативный» со ссылкой на пресс-службу ГУ НПУ в Днепропетровской области.

2 декабря в Перещепино молодой человек устроил словесную перепалку с тремя знакомыми, которая быстро переросла в серьезный конфликт. В ходе конфликта парень достал пистолет и начал стрелять в сторону знакомых мужчин 20, 35 и 47 лет. В результате инцидента все трое получили ранения и их увезли в больницу.

Полиция быстро задержала «стрелка». Оружие, из которого тот вел стрельбу, изъяли и отправили на экспертизу. По данному факту было открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (Хулиганство) УК Украины и решается вопрос об объявлении подозрения стрелявшему парню и избрании ему меры пресечения.