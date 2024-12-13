Поліція встановила зловмисника, який вчинив наругу над могилою військового у Вінницькому районі

30-річному фігуранту інкримінують вчинення злочину, за яке йому загрожує покарання до 5 років позбавлення волі.

8 грудня до поліції звернувся житель Турбівської громади та повідомив про пошкодження могили загиблого на війні брата. Впродовж кількох днів працівники місцевої поліції працювали над розкриттям цього злочину. Для встановлення особи, причетної до вчинення правопорушення, поліцейські провели комплекс оперативних та розшукових заходів.

Зокрема, оперативники, слідчі та офіцери громади встановили та опитали усіх осіб, які до вчинення наруги перебували та відвідували кладовище. Правоохоронці отримали інформацію, що до злочину може бути причетним 30-річний місцевий житель.

Чоловік раніше потрапляв в поле зору поліції, а наразі у суді перебувають на розгляді матеріали кримінального провадження, в якому чоловіка обвинувачують у нанесені тілесних ушкоджень середньої тяжкості.

Ввечері, 8 грудня, з його слів, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, він прийшов до могили свого товариша й зірвав його фото з хреста та викинув статуетку янгола.

З фігурантом слідчі провели всі необхідні процесуальні дії. Наразі вирішується питання щодо повідомлення зловмиснику про підозру.

За цим фактом слідчими Відділення поліції № 4 Вінницького районного управління розслідується провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 297 (Наруга над могилою, іншим місцем поховання або над тілом померлого) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає до 5 років ув’язнення.

Процесуальне керівництво досудового розслідування здійснює Липовецький відділ Немирівської окружної прокуратури.

Відділ комунікації поліції Вінницької області