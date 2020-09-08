На Днепропетровщине мужчина зарезал собственную мать
В Петриковском районе Днепропетровской области полицейские задержали мужчину за убийство собственной матери.
Об этом сообщает «Днепр Оперативный» со ссылкой на пресс-службу ГУ НП в Днепропетровской области.
Убийство произошло 5 сентября в одном из домов, расположенных в Петриковском районе. Во время конфликта мужчина несколько раз ударил мать кухонным ножом в грудь. От полученных травм женщина скончалась.
Полицейские выяснили детали происшествия и задержали подозреваемого. Орудие убийства обнаружили на месте преступления.
7 сентября мужчине сообщили о подозрении. Ему грозит от 10-ти до 15-ти лет тюрьмы.Tweet