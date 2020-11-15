На Днепропетровщине нацгвардейцы задержали парня с ножом, находящегося в розыске

В Днепропетровской области, в Кривом Роге, патруль Национальной гвардии Украины задержал подозрительного мужчину, у которого был нож: как потом оказалось, задержанный находится в розыске.

Об этом сообщает «Днепр оперативный» со ссылкой на страницу Военной части 3011 Нацгвардии в Facebook.

12 ноября около 8-ми часов вечера во время патрулирования в Саксаганском районе Кривого Рога военный наряд увидел подозрительного молодого мужчину, который находился возле одного из домов по улице Телевизионной. Парень находился в состоянии алкогольного опьянения. Во время беседы с ним нацгвардейцы поняли, что мужчина что-то скрывает.

Во время поверхностного осмотра, проведенного в соответствии со ст. 34 Закона Украины «О Национальной полиции», в карманах 25-летнего мужчины был обнаружен нож длиной около 18-ми сантиметров. В ходе дальнейшей проверки и установления личности подозрительного гражданина выяснилось, что тот находится в розыске. На место происшествия нацгвардейцы вызвали следственно-оперативную группу Саксаганского отделения полиции для дальнейшего выяснения обстоятельств.