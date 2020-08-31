На Днепропетровщине неизвестные сбросили мужчину с моста

В Днепропетровской области неизвестные сбросили мужчину с 20-метровой высоты: пострадавший получил множественные переломы и находится в реанимации.

Об этом сообщает «Днепр оперативный» со ссылкой на пост Татьяны Хорольской в Facebook.

Происшествие произошло вчера ночью. Как сообщает читательница, неизвестные сбросили ее отца с Никопольского моста (трасса Днепр — Запорожье ), на котором он работает сторожем. По ее словам, отец не позволил парням на мотоциклах ездить по мосту, так как тот находится в стадии ремонта. В ответ они сбросили его с моста. Мужчина получил многочисленные травмы и сейчас находится в реанимационном отделении больницы.

Женщина просит всех неравнодушных людей, кто мог стать свидетелем данного преступления, отозваться и сообщить по номеру 050-9419481.