На Буковині за державну зраду та колабораційну діяльність судитимуть колишню старосту зі Троїцької громади Луганщини
Прокурори Чернівецької обласної прокуратури передали до суду обвинувальний акт стосовно колишньої старости округу Троїцької селищної ради за фактами державної зради та колабораційної діяльності (ч. 2 ст. 111, ч. 5 ст. 111-1 КК України).
За даними слідства, у березні 2022 року, староста Розсипненського старостинського округу, перебуваючи на тимчасово окупованій території у смт Троїцьке Сватівського району Луганської області, перейшла на бік ворога та погодилась обійняти посаду у незаконному органі влади – очолила Воєводський відділ по життєзабезпеченню населення Адміністрації Троїцького району лнр, що створена та функціонує в інтересах рф.
Отримавши владні повноваження від представників окупаційної влади, громадянка здійснювала підривну діяльність проти України та продовжує забезпечувати становлення окупаційного режиму на Луганщині.
Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні за процедурою in absentia здійснювали слідчі Управління СБ України у Чернівецькій області.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Чернівецька обласна прокуратура
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