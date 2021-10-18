Земельні оборудки на понад 1 млн. грн. – повідомлено про підозру мешканцю столиці

Білоцерківська окружна прокуратура повідомила про підозру мешканцю Києва за фактами заволодіння чужим майном шляхом обману в особливо великих розмірах (ч. 4 ст. 190 КК України).

За даними слідства, у 2019 році підозрюваний вирішив заволодіти нежитловими будівлями площею понад 180 кв м, які перебували на балансі державного підприємства та земельною ділянкою комунальної власності площею майже пів гектара, що розташовані у Білій Церкві.

Так, реалізуючи задумане, чоловік отримав завідомо підроблений Державний акт на право власності, та на його підставі зареєстрував за собою право власності на вказану земельну ділянку й розташовану на ній споруду, таким чином фактично їх приватизував.

Своїми діями підозрюваний спричинив збитки Білоцерківській об’єднаній територіальній громаді та державному підприємству збитки в сумі понад 1 млн грн.

Досудове розслідування здійснюється Білоцерківським райуправлінням ГУ Нацполіції в Київській області.

Примітка: відповідно до статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська обласна прокуратура