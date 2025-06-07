Засуджено 22-річного одесита, викритого у підпалі двох поштових відділень

Правопорушник проведе за ґратами понад пʼять років.

Наприкінці грудня минулого року в Київському районі Одеси за одну ніч зловмисник підпалив два поштові відділення. На щастя, від його протиправних дій ніхто не постраждав.

Після отримання повідомлень про пожежі, оперативники управлінь карного розшуку та кримінального аналізу ГУНП в Одеській області спільно зі співробітниками відділу поліції № 4 Одеського районного управління поліції № 1 всього за декілька годин встановили палія. Ним виявився 22-річний містянин, який перебував на іспитовому терміні за крадіжку. Поліцейські затримали його у процесуальному порядку за місцем мешкання в Київському районі міста.

«У ході досудового розслідування ми встановили, що молодик отримав від незнайомця через месенджер пропозицію за грошову винагороду підпалити поштові будівлі. За вказівками координатора вдень він придбав необхідне знаряддя для скоєння злочинів, а вночі підпалив два об’єкти, розбивши каменем та обливши легкозаймистою рідиною вікна. Результат своїх дій виконавець знімав на відео і відправляв замовнику для звіту», – розповів начальник слідчого відділення територіального підрозділу поліції Олег Зощук.

Одне займання згасло самостійно, не поширившись далі вікна, а другу пожежу ліквідували працівники охорони, відреагувавши на сигналізацію. Окрім вікна, в будівлі вогнем були пошкоджені фасад та стіни всередині.

Згідно з результатами призначених слідчими експертиз, сума завданих потерпілим збитків склала понад 43 тисячі гривень.

Поліцейські зібрали доказову базу і висунули фігуранту обвинувачення за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України – в закінченому замаху на умисне пошкодження чужого майна та умисному пошкодженні чужого майна, вчиненому шляхом підпалу, за попередньою змовою групою осіб. Після завершення досудового розслідування, яке тривало під процесуальним керівництвом Київської окружної прокуратури міста Одеси, обвинувальний акт було скеровано до суду.

Дослідивши матеріали кримінального провадження та докази, надані правоохоронцями, врахувавши щире каяття підсудного, суд визнав його винним і призначив йому покарання у вигляді пʼяти років та двох місяців позбавлення волі, частково приєднавши невідбуту частину покарання за попереднім вироком.

Матеріали щодо замовника злочинів виділені в окреме кримінальне провадження.

Одеське районне управління поліції № 1