На Днепропетровщине парень и девица ограбили одинокую пенсионерку

В Новомосковском районе Днепропетровской области полицейские задержали парня и девушку за ограбление пенсионерки.

Об этом сообщает «Днепр Оперативный» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Днепропетровской области.

21-летний парень и 26-летняя девушка, ранее неоднократно судимые, под видом банковских сотрудников проникли в дом одинокой пенсионерки. Там они требовали от женщины отдать им деньги за выдуманный долг. Услышав отказ, злоумышленники связали пенсионерке руки и несколько раз ударили, после чего обыскали дом. Парочка нашла 3000 гривен и мобильный телефон, после чего скрылась.

Обидчиков задержали. Им сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления. Следствие продолжается.