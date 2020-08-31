На Днепропетровщине школьницы избили девочку и выложили видео в Instagram

В Днепропетровской области, в Никополе, школьницы избили девочку, засняли этот процесс на видео и выложили в сеть Instagram.

Об этом сообщает «Днепр оперативный» со ссылкой на пост ГО Прихист в Facebook.

На видео одна из школьниц нападает на девочку и начинает ее жестоко избивать. Потом к ней «подключились» ее подруги, которые нанесли несколько ударов ногами по спине и по животу девочки.

Как сообщается, данное видео школьницы выложили на странице одной из нападавших в сеть Instagram. В комментариях к посту на Facebook читатели призывают правоохранительные органы принять меры по данному факту насилия среди несовершеннолетних.