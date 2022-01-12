На Днепропетровщине «журналист» стрелял во владельца кафе

В Криворожском районе Днепропетровской области посетитель кафе устроил стрельбу из пистолета по владельцу заведения. Потерпевшего с пулевыми ранениями увезли в больницу.

Об этом сообщает «Днепр Оперативный» со ссылкой на издание svoi.kr.ua

Инцидент произошел в ночь с 7 на 8 января в селе Марьянское. По словам очевидцев, посетитель кафе «Молодость» внезапно открыл стрельбу из травматического пистолета. На замечание одного из владельцев заведения убрать оружие и прекратить хулиганить, посетитель отреагировал тем, что выстрелил в мужчину 5 раз. После этого пистолет заклинило, так как в нем застряла гильза. Очевидцы происшествия вызвали полицию и с трудом обезоружили дебошира. Однако тот успел вырваться и спрятаться в машине — там он сидел до приезда полиции. Уже сидя в автомобиле, «стрелок» продолжал угрожать окружающим.

На место инцидента также вызвали скорую. Потерпевший совладелец кафе получил три пулевых ранения — в грудь, палец и область паха. Позже врачам пришлось ампутировать ему часть пальца.

По данному факту было открыто уголовное производство по ст. 125 (Легкие телесные повреждения) УК Украины. Как позже выяснилось, периодическое издание «Час аналітики», чьим сотрудником якобы является устроивший стрельбу гражданин, было зарегистрировано в Киеве в 2020 году, однако в открытых источниках информации о нем нет.