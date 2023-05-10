У Києві хлопець розбив Hyundai і сказав патрульним, що напився після ДТП

Патрульні приїхали на виклик у Солом’янському районі і побачили на зеленій зоні транспортний засіб Hyundai зі значними пошкодженнями. Поряд з автівкою перебував 20-річний керманич. Поліцейські виявили у нього ознаки алкогольного сп’яніння.

Чоловік зізнався патрульним, що почав вживати алкоголь після ДТП. Передає Інформатор з посилання на патрульну поліцію Києва.

Інспектори запропонували водієві пройти огляд на стан сп’яніння. Прилад Драгер показав результат, що перевищує норму більш ніж у 10 разів — 2,04 проміле.

Тож охоронці порядку склали стосовно громадянина протоколи за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило ДТП) та ч. 4 ст. 130 (Вживання водієм після ДТП за його участі алкоголю, наркотичних речовин або лікарських засобів, що знижують увагу та швидкість реакції) КУпАП.

Зауважимо, що санкція ч. 4 ст. 130 КУпАП, передбачає штраф 34000 гривень або адміністративний арешт на строк 15 діб, з позбавленням права керування на 3 роки.

Будьте відповідальними та пам’ятаєте, що алкоголь і кермо — несумісні!