На Днепровском рынке бездомный ранил ножом двух мужчин

В Днепре во время возникшего конфликта бездомный немой мужчина достал нож и ударил им двух посетителей кафе. Одного из потерпевших увезли в больницу с ножевым ранением.

Об этом сообщает «Днепр Оперативный» с места событий.

Происшествие произошло на Калиновском рынке, расположенном на перекрестке улицы Калиновой и Слобожанского проспекта, днем 20 февраля. Немой мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, зашел в кафе и начал конфликт с посетителями. Его пытались утихомирить, но разбушевавшийся бездомный вытащил нож и ударил им двух посетителей заведения.

На место оперативно прибыли сотрудники патрульной полиции, которые задержали пьяного дебошира. Одного из потерпевших мужчин увезли с ножевым ранением в больницу. Второй, получивший ножевое в ногу, от госпитализации отказался.

Во время поверхностного осмотра у бездомного копы обнаружили еще и второй нож за пазухой. В итоге пьяного любителя размахивать ножом увезли в отделение полиции.