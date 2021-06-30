ДБР повідомило про підозру ексголові Держгеонадр, який підробив офіційний документ

Слідчі Державного бюро розслідувань повідомили про підозру колишньому Голові Державної служби геології та надр України, який підробив офіційний документ та безпідставно звільнив працівника.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби ДБР.

За даними слідства, у 2019 році посадовець незаконно звільнив з посади начальника юридичного управління Держгеонадр, щоб влаштувати на роботу іншу особу.

Підставою для звільнення він вказав перебування працівника на лікарняному протягом 150 днів, хоча не мав для таких аргументів жодних підтверджувальних документів.

Експосадовець підозрюється у незаконному звільненні працівника з особистих мотивів та у службовому підробленні (ч. 1 ст. 172, ч. 1 ст. 366 КК України).

Санкція статті передбачає обмеження волі до 3 років.

На цей час досудове розслідування триває.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Офіс Генерального прокурора, оперативний супровід – ДБР.