На Дніпропетровщині двох чоловіків викрили у привласненні понад ₴1,2 млн. бюджетних коштів

У службовому підробленні та розтраті бюджетних коштів підозрюються посадовець комунального підприємства Дніпровської міської ради та фізична особа-підприємець.

Встановлено, що у серпні 2019 року фігуранти уклали договір про надання послуг з перевезення паромним транспортом мешканців Дніпра під час ремонту Нового мосту.

Діючи з корисливих мотивів, підприємець вніс до актів надання послуг завідомо неправдиві відомості про обсяг відпрацьованих транспортними річковими суднами годин, а посадовець комунального підприємства, будучи з ним у змові, підписав вказаний офіційний документ.

Таким чином, з виділених на ці послуги 1,8 млн гривень коштів громади, зловмисники привласнили понад 1, 2 млн гривень.

Поліцейські слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області завершили досудове розслідування у кримінальних провадженнях, відкритих за ч. 5 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 (Службове підроблення, вчинене групою осіб) Кримінального кодексу України. Справу скеровано до суду.

Наразі обом посадовцям обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, проте посадовцем комунального підприємства внесено заставу у сумі 1,2 млн грн. Крім цього, його відсторонили від займаної посади, а на майно наклали арешт.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області

за матеріалами слідчого управління

ГУНП в Дніпропетровській області