Киянин перевозив в авто понад чотири кілограми прекурсору

Зловмисник придбав фенілнітропропен для подальшого виготовлення наркотичних речовин. Слідчі повідомили фігуранту про підозру та на час досудового розслідування чоловік перебуватиме під вартою.

У ході відпрацювання території Деснянського району столиці оперативні працівники територіального управління поліції на вулиці Сержа Лифаря викрили чоловіка, який мав при собі наркотичні речовини. Для документування події на місце прибула слідчо-оперативна група.

«Під час обшуку в салоні автомобіля фігуранта ми виявили та вилучили коробку з двома пакетами з порошкоподібною речовиною жовтого кольору. Згідно висновку експерта це – фенілнітропропен, загальною вагою близько 4400 грамів. Встановлено, що 41-річний киянин придбав прекурсор для подальшого виготовлення психотропних речовин. Окрім цього, у помешканні фігуранта ми виявили пакет з, ймовірно, наркотичною речовиною. За цінами «чорного» ринку вартість вилученого становить близько пів мільйона гривень. Речові докази направлені на проведення відповідних експертиз», – повідомив старший слідчий Деснянського управління поліції Андрій Вітченківський.

За процесуального керівництва Деснянської окружної прокуратури міста Києва слідчі територіального управління поліції повідомили затриманому про підозру за ч. 3 ст. 311 Кримінального кодексу України – незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання прекурсорів в особливо великих розмірах.

«Крім цього, на даний час вирішується питання щодо додаткової кваліфікації за частиною 2 статті 309 Кримінального кодексу України – незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту. Затриманому загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна», – додав поліцейський.

Відділ комунікації поліції Києва