У Львові підлітки допомогли затримати ймовірного наркодилера (фото)

Наприкінці минулого року на лінію 102 зателефонував підліток і повідомив про підозрілу знахідку на вулиці Пекарській у парку біля футбольного поля.

Патрульні 4 батальйону негайно приїхали на виклик, де виявили п’ятьох дітей віком від 14 до 16 років. Вони розповіли, що каталися на санках з гірки і натрапили на дерев’яний брус. Коли вони перекинули його, то побачили картонну коробку, а в ній маленькі згортки в ізолюючій стрічці.

Екіпаж викликав на місце події слідчо-оперативну групу та експерта-криміналіста. У коробці були: 25 згортків коричневого кольору з білими кристалами, 25 згортків білого кольору з білими кристалами, 20 згортків жовтого кольору та 21 оранжевого та чорно-білого кольорів з білими кристалами, 12 зелено-жовтих згортків з так званими марками, 15 згортків зеленого та сірого кольорів з речовиною рослинного походження. Усі речовини вилучили.

Шукати власника взялися оперативники управління боротьби з наркозлочинністю у Львівській області ДБН НПУ. Поліцейські встановили, що до події причетний 25-річний мешканець міста Миколаїв.

Зі спеціально орендованої ним квартири, під час санкціонованих обшуків, вилучили понад 3 кілограми наркотиків та психотропних речовин майже на 2 мільйони гривень: амфетамін, канабіс, мефедрон, «Альфа-PVP», а також 450 пігулок екстазі та 68 марок ЛСД.

Чоловік збував заборонені речовини гуртовими партіями на території Львова у безконтактний спосіб через великі закладки — так звані «мастерклади».

Ми дякуємо свідомим підліткам за такий вчинок, а співробітникам поліції Львівщини за професійну службу

Патрульна поліція Львівської області