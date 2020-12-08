Ухилення від сплати ₴11,7 млн. податку – головному бухгалтеру сумського підприємства повідомлено про підозру

Сумською обласною прокуратурою повідомлено про підозру головному бухгалтеру одного із суб’єктів підприємницької діяльності за фактом ухилення від сплати податків (ч. 3 ст. 212 КК України).

За даними слідства, головний бухгалтер підприємства під час здійснення господарської діяльності з продажу і придбання товарів не реєструвала окремі податкові накладні в Єдиному реєстрі, внаслідок чого ухилилась від сплати податку на суму 11,7 млн грн.

На даний час вирішується питання щодо відшкодування до державного бюджету цих коштів.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими СУ Головного управління ДФС у Сумській області.

За матеріалами Сумської обласної прокуратури