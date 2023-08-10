До 10 років ув’язнення загрожує жінці, яка була «главной финансисткой» під час окупації Куп‘янщини

Харківською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт щодо 45-річної жінки за фактом колабораційної діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України).

За даними слідства, після вторгнення зс рф на територію Куп’янська місцева мешканка вирішила будувати кар’єру при окупантах. За добровільної згоди підозрюваної її було призначено на посаду «и. о. начальника управления финансов Временной гражданской администрации Купянского района».

Колаборантка організовувала роботу очолюваного нею управління, розподіляла обов’язки між підлеглими співробітниками та займалась вирішенням питань, пов’язаних з фінансами.

Обвинувачена перебуває під вартою. Її судитимуть у Червонозаводському районному суді м. Харкова.

Досудове розслідування та оперативний супровід — Управління СБУ в Харківській області.

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років та з конфіскацією майна або без такої.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Харківська обласна прокуратура