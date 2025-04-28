43-річна одеситка набрала кредитів і вдавала жертву шахраїв

В Одесі поліцейські викрили жінку в завідомо неправдивому повідомленні про злочин та введенні слідства в оману

Правопорушниці повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України. Їй загрожує позбавлення волі.

У січні цього року до Одеського районного управління поліції № 1 звернулася 43-річна одеситка і повідомила, що невідомі особи шляхом незаконних операцій оформили на неї кредити на суму понад пів мільйона гривень.

«Розпочавши кримінальне провадження за фактом вчинення відносно жінки шахрайства, ми невдовзі встановили, що до оформлення позик причетна сама «потерпіла». За останні 10 місяців вона уклала низку кредитних договорів та мікрозаймів у фінансових установах на загальну суму більш ніж 431 тисячу гривень, яка зросла до 556 тисяч через встановлені відсотки. Коли ж громадянка зрозуміла, що не може сплачувати власні борги, видала себе за жертву шахраїв та ввела правоохоронців в оману», – розповів т.в.о. начальника слідчого відділу територіального підрозділу поліції майор поліції Денис Чуб.

Зібравши достатню кількість доказів, слідчі повідомили фігурантці про підозру в завідомо неправдивому повідомленні органу досудового розслідування про вчинення кримінального правопорушення та в завідомо неправдивих показаннях потерпілого, поєднаних з обвинуваченням особи в тяжкому злочині. Згідно з санкціями ч. 2 ст. 383 та ч. 2 ст. 384 Кримінального кодексу України, правопорушниці загрожує до п’яти років позбавлення волі.

Слідство триває під процесуальним керівництвом Київської окружної прокуратури міста Одеси.

Одеське районне управління поліції № 1