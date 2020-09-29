Касирша обмінника в місті Южне привласнила майже 200 тис грн

За процесуального керівництва прокурорів Комінтернівської місцевої прокуратури повідомлено про підозру касиру відділення обміну валют в місті Южне у привласненні коштів фінансової установи на суму майже 200 тис гривень (ч. 1 ст. 191 КК України).

За даними слідства, касир протягом тривалого часу привласнювала ввірені їй кошти як в національній, так і в іноземній валюті, що знаходились у сейфі пункту обміну валют.

З метою приховування своєї протиправної діяльності, працівниця обмінного пункту вираховувала суму недостачі під кінець робочої зміни та необхідну суму для компенсації недостачі брала фактично з іншої каси, до якої також мала доступ.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі Южненського відділення поліції.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Одеської обласної прокуратури