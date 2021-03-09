На Сумщині з підпільних складів вилучено 3 тонни спирту
Сумська обласна прокуратура здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом незаконного виготовлення, зберігання, збуту або транспортування з метою збуту підакцизних товарів (ст. 204 КК України).
За даними слідства, місцеві жителі облаштували низку підпільних складів зі зберігання та розливу спирту на території покинутих домогосподарств у Конотопському та Білопільському районах. Підготовлений до продажу товар вони реалізовували клієнтам, які займалися виготовленням контрафактної алкогольної продукції.
Під час обшуків за місцем зберігання та фасування спирту, а також проживання фігурантів кримінального провадження правоохоронці виявили та вилучили майже 3 тонни продукції на більше ніж 1 млн грн та пакувальну тару.
Протиправну діяльність викрито Управлінням СБУ в Сумській області спільно з Головним управлінням Державної фіскальної служби у Сумській області за процесуального керівництва прокуратури.
За матеріалами Сумської обласної прокуратуриTweet