На Сумщині з підпільних складів вилучено 3 тонни спирту

Сумська обласна прокуратура здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом незаконного виготовлення, зберігання, збуту або транспортування з метою збуту підакцизних товарів (ст. 204 КК України).

За даними слідства, місцеві жителі облаштували низку підпільних складів зі зберігання та розливу спирту на території покинутих домогосподарств у Конотопському та Білопільському районах. Підготовлений до продажу товар вони реалізовували клієнтам, які займалися виготовленням контрафактної алкогольної продукції.

Під час обшуків за місцем зберігання та фасування спирту, а також проживання фігурантів кримінального провадження правоохоронці виявили та вилучили майже 3 тонни продукції на більше ніж 1 млн грн та пакувальну тару.

Протиправну діяльність викрито Управлінням СБУ в Сумській області спільно з Головним управлінням Державної фіскальної служби у Сумській області за процесуального керівництва прокуратури.

За матеріалами Сумської обласної прокуратури