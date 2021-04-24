На Дніпропетровщині двох поліцейських викрили на продажі психотропів

Співробітники Головного управління внутрішньої безпеки СБ України викрили на продажі наркотиків двох поліцейських. Працівники сектору кримінальної поліції Павлоградського районного відділу поліції підозрюються у реалізації психотропів місцевим мешканцям.

Правоохоронці встановили, що працівники поліції систематично збували амфетамін , а потім шантажували покупців відкриттям кримінальних проваджень. Оперативники спецслужби затримали зловмисників під час спроби збуту чергової «партії» наркотиків.

Триває досудове слідство за ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо притягнення до відповідальності ще одного працівника відділу поліції.

Операція проводилась спільно з Теруправлінням ДБР в Полтавській області під процесуальним керівництвом Дніпропетровської обласної прокуратури.

СБУ