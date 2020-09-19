В Краснодаре застрелили и сбросили в колодец риэлтора и его жену

В Краснодаре неизвестные выстрелами в голову убили 55-летнего начальника отдела новостроек агентства недвижимости «Аякс-Риэлт» Олега Чередниченко и его 54-летнюю супругу.

После этого тела убитых были сброшены в колодец на территории пригородного поселка Белозёрный.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Следствие выяснило, что убитый курировал в компании вопросы взаимодействия с застройщиками и с покупателями никаких договоров не заключал. // МК