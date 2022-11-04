Російські мародери «обнесли» ресторан у Херсоні — поцупили унітази, штори, посуд

Російські військові залишають адмінбудівлі та інші приміщення в тимчасово захопленому Херсоні та поблизу цього міста. І тут вони вже відзначилися мародерством – розграбували ресторан.

Про цей випадок у своєму Телеграм-каналі повідомив херсонський журналіст Костянтин Риженко та опублікував кадри наслідків “нальоту” рашистів на заклад.

Він розповів, що йдеться про ресторан PALAZZO, який розміщувався в будівлі колишнього управління Держказначейської служби України в Херсонській області.

На кадрах видно, який безлад залишили після себе окупанти – вони зняли штори зі сцени та демонтували унітази в туалетах.

“Жарти жартами, але… Пам’ятаєте на місці ДКС відкрили ресторан “Палаццо”? Так ось, коли ор*и їхали, вони спи*дили все: столовий посуд, штори, обладнання та унітази, су*а, вони демонтували унітази і вивезли їх”, – написав Риженко. // УНІАН