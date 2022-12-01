Громадянина Азербайджану судитимуть за вбивство мешканця Луцька

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Прокурори Волинської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинення 45-річним громадянином Республіки Азербайджан умисного вбивства (ч. 1 ст. 115 КК України).

За даними слідства, удень 04 жовтня 2022 року чоловік на Північному ринку у Луцьку під час конфлікту кілька разів ударивножем у шию та груди 50-річного жителя обласного центру.

Обвинувачений перебуває під вартою і невдовзі постане перед судом.

Довідково: згідно із санкцією ч.1 ст. 115 Кримінального кодексу України, вбивство, тобто умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині, карається позбавленням волі на строк від семи до п’ятнадцяти років.

Пресслужба обласної прокуратури

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