Щеплені білоруською вакциною намагалися підкупити прикордонників

Учора ввечері в пункт пропуску «Сеньківка» прибуло троє громадян Білорусі. Іноземці прямували на в’їзд в Україну та надали на прикордонний контроль сертифікати повної вакцинації проти коронавірусної інфекції COVID-19.

Під час перевірки документів прикордонники з’ясували, що зазначена вакцина, «Гам-ковід-вак» білоруського виробництва, не включена до переліку для застосування в екстрених ситуаціях Всесвітньої організації охорони здоров’я. Охоронці кордону відмовили громадянам сусідньої країни у в’їзді в Україну. Натомість громадянин Білорусі, аби його та членів родини все ж таки безперешкодно пропустили в Україну, запропонував прикордонникам неправомірну винагороду у розмірі 50 доларів США.

За даним фактом направлено повідомлення до Нацполіції за ст. 369 КК України (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі). Факт вчинення кримінального правопорушення громадянином Білорусі зафіксовано, грошові кошти вилучено. Громадян Республіки Білорусь не пропущено через кордон.

Окремо нагадаємо, іноземцям та особами без громадянства, за винятком окремих категорій, як і раніше під час в’їзду в Україну, потрібно мати поліс (свідоцтво, сертифікат) страхування від COVID-19, який діє на весь термін перебування в Україні, а також негативний результат ПЛР чи експрес-тестування на COVID-19, які проведено не більш як за 72 години до перетину державного кордону, або документ, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації від COVID-19 вакцинами, включеними ВООЗ до переліку дозволених, чи відповідно до укладених Україною міжнародних договорів про взаємне визнання документів про вакцинацію від COVID-19 або про взаємне визнання COVID-сертифікатів.

ДПСУ