На Дніпропетровщині двох зловмисників судитимуть за замах на життя громадської активістки

В ході досудового розслідування поліцейські зібрали докази про причетність до злочину двох жителів Дніпропетровської області 28 та 36 років.

Нагадаємо: 15 липня у під’їзді будинку в Амур-Нижньодніпровському районі м. Дніпро зловмисники напали на жінку, побили її та втекли з місця злочину. З травмами голови потерпілу доставили до лікарні.

Для затримання підозрюваних поліцейські провели ряд оперативних заходів, експертизи, опитали свідків злочину. Вже через тиждень правоохоронці встановили місце перебування та затримали двох чоловіків. Їм вручили повідомлення про підозру ч. 3 ст. 15 п.п. 11, 12 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України (замах на умисне вбивство) та обрали запобіжні заходи у виді тримання під вартою.

Поліцейські Дніпропетровської області зібрали достатньо доказів у причетності чоловіків до злочину та 23 грудня направили справу з обвинувальним актом до суду.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області