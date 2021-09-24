На Дніпропетровщині керівника держпідприємства затримали на вимаганні ₴120 тис. хабаря

Викрили корупційну діяльність оперативники управління стратегічних розслідувань в Дніпропетровській області Нацполіції.

Учора, 23 вересня, оперативники разом зі слідчими обласної поліції затримали керівника держпідприємства енергетичної галузі одразу після того, як він отримав першу частину обумовленої суми – 96 тисяч гривень. Загалом посадовець вимагав від підприємця 120 тисяч гривень неправомірної вигоди. За цю суму обіцяв владнати питання з безперешкодною орендою складських приміщень.

Посадовій особі вже повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Процесуальне керівництво у досудовому розслідуванні здійснює Дніпропетровська обласна прокуратура.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України